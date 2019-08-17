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Бизнес

"Доплавался": гендиректор фирмы по строительству бассейна в Выксе похитил 26 млн рублей

22 августа 2019 13:27  [176] Бизнес

Гендиректор фирмы по строительству бассейна в Выксе похитил более 26 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 августа 2019 года, суд вынес приговор в отношении 59-летнего директора коммерческой организации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Судом установлено, что фирма выполняла муниципальный контракт по строительству плавательного бассейна с крытыми ваннами в Выксе. При этом, оборудование было поставлено с завышенной стоимостью, не соответствующей действительности.

Руководитель фирмы перечислил средства на расчетный счет фирмы "однодневки" (своему знакомому в качестве предоставленного займа).

Вину в совершении преступлений подсудимый не признал. Суд назначил наказание – три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В пользу администрации Выксы с него взыскано более 26 млн рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, сотрудник лесничества Нижегородской области получил 7 лет и штраф 1,8 млн рублей за взятку, которая в несколько раз меньше суммы штрафа.

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