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Общество

Нужно мобилизоваться и ликвидировать отклонения от графиков при строительстве дороги "Неклюдово-Золотово", - Сергей Морозов

22 августа 2019 14:05  [124] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел рабочее совещание по вопросам, связанным со строительством дороги "Неклюдово-Золотово". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На совещании обсуждался вопрос перенос электросетевых коммуникаций при строительстве дороги. Была достигнута договоренность по графикам переноса коммуникаций ООО "Газпром Межрегионгаз" до конца августа. Перенос газопровода позволит продолжить строительство первого и третьего путепроводов.

Сегодня на трех из пяти путепроводов продолжается бурение и бетонирование бетононабивных свай, на двух путепроводах на 85% выполнено погружение железобетонных опор.

Сергей Морозов призвал активнее выполнять работы. "Всем сторонам, задействованным в строительстве дороги, сегодня нужно мобилизоваться и ликвидировать отклонения от графиков, возникшие в связи с переустройством инженерных коммуникаций и переселением жителей из пятна застройки", - отметил Сергей Морозов.

На месте будущей дороги рабочие возводят насыпь земляного полотна с применением 3DMC2 технологии, то есть на более высокой скорости.

Напомним, на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово-Золотово на Бору в 2019 году из бюджета будет направлено 817 млн рублей, в 2020 году – около 297 млн рублей, а в 2021 году – 1,682 млрд рублей.

Ранее стало известно, что дорога "Неклюдово-Золотово" вошла в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

СПРАВКА:

Общая протяженность участков строительства составляет более 7 км, при этом 938 метров из них – это длина пяти путепроводов. Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

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