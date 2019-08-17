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Общество

Число пострадавших от укусов клещей в Нижегородской области увеличилось на 37%

22 августа 2019 14:36  [81] Общество

Клещи вновь активировались в Нижегородской области, число пострадавших граждан за прошедшую неделю выросло на 37%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управление Роспотребнадзора.

При этом неделей ранее наблюдалось снижение обращений нижегородцев с укусами клещей на 24%.

По данным ведомства, за прошедшую неделю наибольшее количество присасывания клещей регистрировалось на территории лесных массивов (42,8% от общего количества), сел и деревень (27,8%), придомовых территориях (15,1%), садово-огородных участках (9,2%).

На территориях кладбищ нижегородцы подвергались укусам клещей в 2% случаев, пляжных территориях — в 1,6%, в парках — в 1,1% случаев.

За прошедшую неделю зарегистрировано 63 случаев заболеваемости клещевым боррелиозом, что на уровне аналогичного периода прошлого года и на три случая больше, чем неделю назад.

Также, как и три недели назад, в области зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Один заболевший заразился употребив некипяченое козье молоко, еще три человека (из Шахунского и Ветлужского районов) не сдали клещей на исследование, поэтому поздно узнали о болезни.

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