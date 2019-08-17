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Совет сторонников "Единой России" организовал интеллектуальную игру для молодежи Арзамаса. Об этом сообщает исполнительный комитет местного отделения ВПП "Единая Россия" города Арзамаса.
Командная интеллектуальная игра "РосКвиз" состоялась 21 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе "Звёздный" в преддверии празднования Дня Государственного флага.
Как сообщает исполнительный комитет, "РосКвиз" сочетает в себе элементы популярных телешоу "Что? Где? Когда?", "Своя игра", "Брейн-ринг". Целью игры является развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного, интеллектуально-обогащённого досуга.
Игра состояла из пяти тематических раундов, участникам в течение минуты нужно было ответить на вопросы разного уровня сложности, связанные с историей России. Например, вспомнить кто автор строк: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить"? Какова площадь Российской Федерации? Какое расстояние отделяет Россию от США?
Оценить свой уровень знаний, соревноваться в смекалке, логике и сообразительности предстояло пяти командам - активистам молодежной общественной организации "Наше время", "Молодой гвардии Единой России", Центра развития добровольчества "Мой город", творческого объединения "Вместе с музыкой" и "Волонтерам Победы".
"Местный совет сторонников партии "Единая Россия" регулярно проводит мероприятия патриотической направленности среди молодежи. В прошлый раз в честь празднования Дня Российского флага мы организовали акцию по раздаче ленточек "триколор", а сегодня – интеллектуальную игру "РосКвиз". Радует, что все команды показали достойный уровень знания истории нашей страны", - сказал председатель местного совета сторонников Александр Домахин.
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