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Общество

Совет сторонников "Единой России" организовал интеллектуальную игру для молодежи Арзамаса

22 августа 2019 14:58  [129] Общество

Фото: ВПП "Единая Россия" города Арзамаса

Совет сторонников "Единой России" организовал интеллектуальную игру для молодежи Арзамаса. Об этом сообщает исполнительный комитет местного отделения ВПП "Единая Россия" города Арзамаса.

Командная интеллектуальная игра "РосКвиз" состоялась 21 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе "Звёздный" в преддверии празднования Дня Государственного флага.

Как сообщает исполнительный комитет, "РосКвиз" сочетает в себе элементы популярных телешоу "Что? Где? Когда?", "Своя игра", "Брейн-ринг". Целью игры является развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного, интеллектуально-обогащённого досуга.

Игра состояла из пяти тематических раундов, участникам в течение минуты нужно было ответить на вопросы разного уровня сложности, связанные с историей России. Например, вспомнить кто автор строк: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить"? Какова площадь Российской Федерации? Какое расстояние отделяет Россию от США?

Оценить свой уровень знаний, соревноваться в смекалке, логике и сообразительности предстояло пяти командам - активистам молодежной общественной организации "Наше время", "Молодой гвардии Единой России", Центра развития добровольчества "Мой город", творческого объединения "Вместе с музыкой" и "Волонтерам Победы".

"Местный совет сторонников партии "Единая Россия" регулярно проводит мероприятия патриотической направленности среди молодежи. В прошлый раз в честь празднования Дня Российского флага мы организовали акцию по раздаче ленточек "триколор", а сегодня – интеллектуальную игру "РосКвиз". Радует, что все команды показали достойный уровень знания истории нашей страны", - сказал председатель местного совета сторонников Александр Домахин.

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