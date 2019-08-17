Полицейские организовали проверку по факту избиения нижегородской школьницы Происшествия

Фото: телекомпания "Волга"

Полицейские организовали проверку по факту избиения нижегородской школьницы. Об этом сообщает телекомпания "Волга". ЧП произошло в Ленинском районе.

В репортаже сообщается, что неизвестные подростки напали на школьницу. Когда избивали, снимали происходящее на мобильный телефон. Затем выложили видео в интернет.

"После заключения судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена степень причиненного вреда здоровью потерпевшей, будет принято процессуальное решение", - пояснила заместитель начальника ОСМИ УМВД России по Нижнему Новгороду Ирина Архипова.

Напомним, группе подростков, нападавшей на жителей Мещеры, устроили самосуд.