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Происшествия

Полицейские организовали проверку по факту избиения нижегородской школьницы

22 августа 2019 16:05  [69] Происшествия

Фото: телекомпания "Волга"

Полицейские организовали проверку по факту избиения нижегородской школьницы. Об этом сообщает телекомпания "Волга". ЧП произошло в Ленинском районе.

В репортаже сообщается, что неизвестные подростки напали на школьницу. Когда избивали, снимали происходящее на мобильный телефон. Затем выложили видео в интернет.

"После заключения судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена степень причиненного вреда здоровью потерпевшей, будет принято процессуальное решение", - пояснила заместитель начальника ОСМИ УМВД России по Нижнему Новгороду Ирина Архипова.

Напомним, группе подростков, нападавшей на жителей Мещеры, устроили самосуд.

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