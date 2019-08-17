Последние новости рубрики Общество
22 августа 2019 17:53  [64] День Российского флага отметили в Нижегородской области
22 августа 2019 17:45  [58] Оздоровление Волги началось в Нижегородской области
22 августа 2019 17:39  [69] Шестьдесят нижегородских семей с новорожденными участвовали в акции "С Днем рождения, гражданин России!"
22 августа 2019 17:28  [76] Более 3800 специалистов планируется привлечь в нижегородскую медицину в следующем году
22 августа 2019 17:09  [70] "Общественный контроль делает диалог гражданского общества и власти взаимно ответственным", - Ольга Щетинина
22 августа 2019 17:03  [108] Первый государственный асфальтоанализатор начал работать в Нижегородской области
22 августа 2019 16:36  [175] Аэропорт Нижнего Новгорода открыл гардероб, где можно оставить теплые вещи
22 августа 2019 16:31  [229] Грозы и ливни прогнозируются в ближайшие часы в Нижегородской области
22 августа 2019 15:06  [241] Стоимость строительства нижегородского детского онкологического центра скорректирована
22 августа 2019 14:58  [194] Совет сторонников "Единой России" организовал интеллектуальную игру для молодежи Арзамаса
Общество

Грозы и ливни прогнозируются в ближайшие часы в Нижегородской области

22 августа 2019 16:31  [229] Общество

Грозы, ливни, град (с порывами северо-западного ветра 15-20 м/с) прогнозируются в ближайшие часы в Нижегородской области. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". ЧС возможны также ночью и утром 23 августа 2019 года.

Что касается прогноза погоды до конца недели, то 23 августа будет солнечно, днем +22°, ночью +12°, ветер 3 м/с.

В субботу, 24 августа, днем также будет +22°, но возможны дожди. В воскресенье столбики термометров опустятся до +20° днем и до +11° ночью.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph