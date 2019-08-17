Грозы и ливни прогнозируются в ближайшие часы в Нижегородской области Общество

Грозы, ливни, град (с порывами северо-западного ветра 15-20 м/с) прогнозируются в ближайшие часы в Нижегородской области. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". ЧС возможны также ночью и утром 23 августа 2019 года.

Что касается прогноза погоды до конца недели, то 23 августа будет солнечно, днем +22°, ночью +12°, ветер 3 м/с.

В субботу, 24 августа, днем также будет +22°, но возможны дожди. В воскресенье столбики термометров опустятся до +20° днем и до +11° ночью.