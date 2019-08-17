Первый государственный асфальтоанализатор начал работать в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый государственный асфальтоанализатор начал работать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новое оборудование позволяет в короткие сроки - не более часа - подготовить пробу для определения зернового состава смесей, которые используются при ремонте дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Испытания проводятся в лаборатории "Главного управления автомобильных дорог".

"За последние полтора года - с 2017 по 2019 год - мы последовательно снизили стоимость ремонта одного километра дороги на полтора миллиона рублей, с 8,5 млн рублей практически до 7 млн рублей. Понятно, что такое снижение стоимости не должно приводить к снижению качества, в этом была основная задача, и этот вопрос находится на постоянном контроле специалистов регионального минтранса и ГУАД", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Асфальтоанализатор применяется для определения количества битумного вяжущего методом экстрагирования.

"Ранее исследование проводилось методом выжигания образца в муфельной печи в течение шести часов. А скорость для нас очень важна – подрядные организации приступают к работам на дорогах только после того, как согласуют с нами состав асфальтобетонной смеси. Чем быстрее мы выявим некачественную смесь, тем быстрее внесем коррективы в рецепт и разрешим запустить производство на заводе", - пояснила начальник отдела контроля качества ГКУ НО "ГУАД" Ольга Полунина.

Также отмечается, что в этом году было закуплено новое лабораторное оборудование для проектирования и контроля асфальтобетонных смесей по таким параметрам, как колея, истираемость, содержание полимера, быстрое определение зернового состава и содержания битума.

Кроме того, в связи с возрастающими объемами дорожных работ отдел контроля качества укомплектован дополнительным прицепным керноотборником. Проведены обучающие семинары с представителями подрядных организаций по вопросам повышения контроля качества дорожно-строительных материалов и работе с новыми нормативными документами.

Лаборатории подрядных организаций также оснащаются необходимым испытательным оборудованием.

"C этого года ГКУ НО "ГУАД" осуществляет жесткий контроль строительства и ремонта, в том числе и муниципальных объектов, выполняемых за счет средств федерального и регионального бюджетов. Это делается для обеспечения единства качества производственных процессов в дорожной отрасли и исполнения мероприятий нацпроекта", - подчеркнул и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Ермолаев.

Напомним, в 2019 году, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки. В 2019 году в Нижегородской области по нацпроекту "БКАД" ремонтируется более 745 км автомобильных дорог. Объемы лабораторных испытаний выросли практически в два раза.