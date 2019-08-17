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Происшествия

Рабочий погиб на стройке в Нижнем Новгороде, упав в шахту лифта

23 августа 2019 09:14  [442] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Рабочий погиб на стройке в Нижнем Новгороде, упав в шахту лифта. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 20 августа 2019 года в дневное время с 9-го этажа строящегося многоквартирного дома на ул. 50 лет Победы в Московском районе в шахту лифта упал 53-летний рабочий.

Как установили следователи, рабочий трудился на стройке в составе бригады подрядной организации. На момент трагедии на погибшем был страховочный пояс.

С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, назначена строительно-техническая экспертиза.

Напомним, в декабре 2015 года строитель погиб из-за обрушения лестничных пролетов в недостроенном жилом комплексе "Жюль Верн" в Ленинском районе. Застройщику было рекомендовано приостановить работы до выяснения обстоятельств. Позднее суд отменил решение о приостановке строительства.

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