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Общество

"Ростелеком" проверил работоспособность пунктов весогабаритного контроля в Нижегородской области

23 августа 2019 11:25  [248] Общество

ПАО "Ростелеком" принял участие в проведении внеплановой проверки работоспособности систем весогабаритного контроля (ВГК) на автоматических стационарных пунктах в Богородском, Навашинском, Балахнинском, Шатковском и Сергачском районах Нижегородской области.

Как сообщили в компании, мероприятие прошло по инициативе министерства транспорта области при участии компаний-перевозчиков и представителей региональных ведомств: Главного управления автомобильных дорог, Центра безопасности дорожного движения и Центра стандартизации, метрологии и испытаний.

"В регионе сохранность автомобильных дорог обеспечивают шесть пунктов весогабаритного контроля. Их работоспособность регулярно проверяется. Для контроля корректности измерений создана рабочая группа из представителей транспортных организаций, которые наблюдали за испытаниями", - пояснил начальник сектора безопасности на объектах транспортной инфраструктуры министерства транспорта Александр Васин.

Для проверки измерений параметров веса и габаритов использовался четырехосный фургон марки MAN – эталонное транспортное средство, представляющее передвижную весоповерочную лабораторию. Большегруз проезжал пункты на скорости 40 и 70 км/ч и тормозил на участках расположения измерительных приборов, моделируя типовую дорожную ситуацию.

Все системы весового контроля успешно прошли испытания и признаны комиссией пригодными к работе. Семеновский пункт с апреля этого года работает в тестовом режиме.

Представители транспортного сообщества и контрольно-надзорных органов могли оценить корректность работы комплексов ВГК непосредственно в местах проведения испытаний. Полученные в ходе контрольных замеров результаты отображались онлайн в информационной системе "Ростелекома".

"Ростелеком" обеспечивает сервисное обслуживание и круглосуточный мониторинг пунктов весогабаритного контроля. Отчеты о работоспособности комплексов ежемесячно направляются в Центр безопасности дорожного движения. Открытые испытания регулярно проводятся с 2016 года. Все они демонстрируют корректную работу систем", - отметил руководитель направления отдела прикладных проектов макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Алексей Аркуша.

СПРАВКА:

Пункты весогабаритного контроля расположены на автомобильных трассах Нижний Новгород – Шахунья – Киров (Семеновский пост), Нижний Новгород – Саратов (въезд к п.г.т. Шатки), Шопша – Иваново – Нижний Новгород (п. Трестьяны), Нижний Новгород – Ряжск (бывший пост ГИБДД перед Богородском), Работки – Порецкое (участок Кочко-Пожарки – Сергач), а также на мостовом переходе через р. Оку с обходом г. Муром.

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