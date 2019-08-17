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Общество

В зоне риска: насекомые-вредители леса могут атаковать Нижегородскую область

23 августа 2019 13:11  [262] Общество

Насекомые-вредители леса могут атаковать Нижегородскую область. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ "Нижегородский референтный центр" управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, сотрудники обнаружили очаги сибирского шелкопряда в Марий Эл.

Как объяснила ведущий агроном лаборатории фитосанитарных экспертиз и обследований Нижегородского референтного центра Россельхознадзора Кристина Маркосян, сибирский шелкопряд относится к опасным насекомым-вредителям, повреждающим более 20 видов хвойных пород деревьев.

Особенно гибельно насекомое для лиственницы, пихты, кедра. Обглоданная хвоя не может привести к гибели здорового и сильного дерева, но она серьезно ослабляет его, делая легкой добычей для вредителей древесины.

Короеды и усачи выбирают слабые деревья и используют их для откладывания потомства в подкорковый слой, после чего личинки жуков выедают дерево изнутри. Таким образом, насекомые могут окончательно погубить лес, превратив его в мертвый сухостой, не пригодный и для строительных работ. Обновление леса на загубленных участках займет не менее ста лет.

Сотрудники Россельхознадзора настоятельно рекомендуют проводить фитосанитарные мероприятия: при вывозе хвойных пород их надлежит обеззараживать либо окорять. Если не предпринимать никаких мер, опасный вредитель уже скоро может появиться и на территории Нижегородской области.

В конце июля в четырех районах Нижегородской области (в Дедовском, Навашинском, Соснинском и Кулебакском районных лесничествах) были обнаружены черные хвойные усачи - переносчики стволовых фитонематод.

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