Сосны в опасности: черные усачи атакуют Нижегородскую область Общество

В четырех районах Нижегородской области (в Дедовском, Навашинском, Соснинском и Кулебакском районных лесничествах) обнаружены карантинные объекты - переносчики стволовых фитонематод. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Вред черных хвойных усачей заключается в том, что они являются основными переносчиками сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus – опасного возбудителя заболеваний хвойных пород. Именно в связи с этим усачи входят в Перечень карантинных организмов как вид, ограниченно распространенный на территории РФ.

Черные хвойные усачи считаются наиболее опасными техническими вредителями древесины, наносящими большой ущерб лесной и деревообрабатывающей промышленности. Эти жуки заселяют, как правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также ветровал, откладывают яйца на срубленные стволы и порубочные остатки.

В результате вышедшие из яиц личинки повреждают лесоматериалы как во время заготовки, так и в процессе транспортировки и последующего хранения. В случае несвоевременного вывоза древесины усачи заселяют лесоматериалы 1-2-годичной давности. В плотных штабелях повреждают верхние 1-2 слоя бревен и хлыстов, в рыхлых – проникают вглубь.

Крупные "червоточины" усачей нередко оказываются сквозными. При высокой заселенности древесина часто оказывается малопригодной или совсем непригодной для использования. Последующее поражение грибами приводит к полному ее разрушению.

Ранее золотистая картофельная нематода была выявлена в двух районах Нижегородской области.