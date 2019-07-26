Последние новости рубрики Общество
29 июля 2019 13:11  [12] Публичные слушания по изменению в ППМ в районе "Щелоковского хутора" пройдут по инициативе Нижегородской епархии
29 июля 2019 12:58  [79] Горячее водоснабжение в Дзержинске возобновлено после гидравлических испытаний
29 июля 2019 12:46  [77] Преобразования в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начинаются в ЦБ Арзамаса
29 июля 2019 12:09  [118] Сосны в опасности: черные усачи атакуют Нижегородскую область
29 июля 2019 11:39  [82] Нижегородские студенты ознакомились с устройством котельных "Теплоэнерго"
29 июля 2019 11:24  [113] Форум "Радость моя" открылся в Дивеево Нижегородской области
29 июля 2019 11:10  [155] Отсутствие солнца и +8° - такая "летняя" погода ожидает нижегородцев в ближайшие дни
29 июля 2019 10:30  [138] Месть матери: нижегородец получил один год за сообщение о "заложенной" бомбе
29 июля 2019 10:14  [121] Экс-руководителю дзержинского ТСЖ грозит до двух лет за растрату денег жителей домов
29 июля 2019 09:39  [1263] ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"
Общество

Сосны в опасности: черные усачи атакуют Нижегородскую область

29 июля 2019 12:09  [118] Общество

Фото: с сайта natureworld.ru

В четырех районах Нижегородской области (в Дедовском, Навашинском, Соснинском и Кулебакском районных лесничествах) обнаружены карантинные объекты - переносчики стволовых фитонематод. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Вред черных хвойных усачей заключается в том, что они являются основными переносчиками сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus – опасного возбудителя заболеваний хвойных пород. Именно в связи с этим усачи входят в Перечень карантинных организмов как вид, ограниченно распространенный на территории РФ.

Черные хвойные усачи считаются наиболее опасными техническими вредителями древесины, наносящими большой ущерб лесной и деревообрабатывающей промышленности. Эти жуки заселяют, как правило, ослабленные или поврежденные деревья, а также ветровал, откладывают яйца на срубленные стволы и порубочные остатки.

В результате вышедшие из яиц личинки повреждают лесоматериалы как во время заготовки, так и в процессе транспортировки и последующего хранения. В случае несвоевременного вывоза древесины усачи заселяют лесоматериалы 1-2-годичной давности. В плотных штабелях повреждают верхние 1-2 слоя бревен и хлыстов, в рыхлых – проникают вглубь.

Крупные "червоточины" усачей нередко оказываются сквозными. При высокой заселенности древесина часто оказывается малопригодной или совсем непригодной для использования. Последующее поражение грибами приводит к полному ее разрушению.

Ранее золотистая картофельная нематода была выявлена в двух районах Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph