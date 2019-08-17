Алкоголь без лицензии продавали в кафе на Б.Покровской в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

Алкоголь без лицензии продавали в кафе на ул.Б.Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду 23 августа 2019 года.

Полицейские изъяли из незаконного оборота 13 литров спиртосодержащих напитков. Выяснилось, что реализация алкоголя в заведении осуществляется без товарно-сопроводительных документов и без лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции.

Были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 и 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Юрлицу теперь грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Также составлены протоколы по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

В конце июля ночной магазин по продаже алкоголя закрыли на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде. Было установлено, что магазин работает без лицензии.