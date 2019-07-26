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Бизнес

Ночной алкогольный магазин закрыли в Нижнем Новгороде

29 июля 2019 10:59  [83] Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ночной магазин по продаже алкоголя закрыли в Нижнем Новгороде по итогам совместного рейда с участием сотрудников администрации Нижегородского района полицейских.

Было установлено, что магазин на ул. Рождественской работает без лицензии. Сотрудники полиции изъяли из продажи порядка 300 бутылок. На нарушителей составлен административный протокол, который будет передан в суд для привлечения продавцов и владельцев торговой точки к административной ответственности.

Напомним, 7 марта 2016 года на территории Нижегородской области вступил в силу закон, который запрещает реализацию алкоголя с 22:00 до 09:00. Кроме того, введен полный запрет на реализацию алкоголя в магазинах и предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в случае, если входы для покупателей расположены со стороны подъездов. При этом площадь таких заведений должна быть более 100 кв.м.

В случае нарушения установленных законом области требований административные штрафы составят: на граждан — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей

Ранее нижегородские парламентарии предложили внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, чтобы у сотрудников правоохранительных органов появилась возможность привлечь к ответственности не "формального" директора нелегального бизнеса, а непосредственно то физическое лицо, которое осуществляет незаконную торговлю алкогольной продукцией.

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