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Общество

"Ростелеком" проводит конкурс творческих работ "Неизведанное Поволжье"

23 августа 2019 14:20  [196] Общество

Фото: С сайта конкурсов Ростелекома

"Ростелеком" дал старт межрегиональному конкурсу творческих работ "Неизведанное Поволжье". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что в конкурсе могут принять участие жители регионов Приволжского федерального округа. Цель конкурса – рассказать о достопримечательностях Поволжья и открыть новые направления для туризма и отдыха.

Творческие работы принимаются по 1 ноября 2019 года. Это могут быть эссе об интересных местах и объектах, традициях и обычаях, пейзажные, панорамные или "предметные" фотографии, отражающие уникальный местный колорит. Особая номинация – "Туристический маршрут" – для путешественников и специальная – для журналистов.

"Путешествия – это удовольствие, а рассказывать о них, делиться впечатлениями – удовольствие вдвойне. Мы приглашаем всех неравнодушных к истории родного края присоединиться к нашему творческому проекту. Лучшие работы прошлых лет вошли в два тематических сборника "Неизведанное Поволжье". Пришло время издать третью книгу".
Победителей определит жюри, членами которого будут представители из сфер науки, культуры и туризма, органов власти, медиа и "Ростелекома", - сказал директор департамента внешних коммуникаций МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проектов и конкурсов "Ростелекома". Там же можно ознакомиться с правилами.

Итоги конкурса будут подведены 13 ноября 2019 года. Победители получат ценные призы для путешествий и отдыха.

"Неизведанное Поволжье" – продолжение конкурса "Я тут был", который компания проводила в 2013 и 2014 годах. Третий сборник "Неизведанное Поволжье" на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.

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