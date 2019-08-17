"Ростелеком" проводит конкурс творческих работ "Неизведанное Поволжье" Общество

Фото: С сайта конкурсов Ростелекома

"Ростелеком" дал старт межрегиональному конкурсу творческих работ "Неизведанное Поволжье". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что в конкурсе могут принять участие жители регионов Приволжского федерального округа. Цель конкурса – рассказать о достопримечательностях Поволжья и открыть новые направления для туризма и отдыха.

Творческие работы принимаются по 1 ноября 2019 года. Это могут быть эссе об интересных местах и объектах, традициях и обычаях, пейзажные, панорамные или "предметные" фотографии, отражающие уникальный местный колорит. Особая номинация – "Туристический маршрут" – для путешественников и специальная – для журналистов.

"Путешествия – это удовольствие, а рассказывать о них, делиться впечатлениями – удовольствие вдвойне. Мы приглашаем всех неравнодушных к истории родного края присоединиться к нашему творческому проекту. Лучшие работы прошлых лет вошли в два тематических сборника "Неизведанное Поволжье". Пришло время издать третью книгу".

Победителей определит жюри, членами которого будут представители из сфер науки, культуры и туризма, органов власти, медиа и "Ростелекома", - сказал директор департамента внешних коммуникаций МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.



Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проектов и конкурсов "Ростелекома". Там же можно ознакомиться с правилами.



Итоги конкурса будут подведены 13 ноября 2019 года. Победители получат ценные призы для путешествий и отдыха.

"Неизведанное Поволжье" – продолжение конкурса "Я тут был", который компания проводила в 2013 и 2014 годах. Третий сборник "Неизведанное Поволжье" на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.