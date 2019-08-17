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Бизнес

АПЗ в I полугодии увеличил чистую прибыль на 7% - до 431 млн рублей

23 августа 2019 15:30  [208] Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" в I полугодии 2029 года увеличило чистую прибыль на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 430,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Выручка предприятия в январе-июне составила 5,67 млрд рублей, что на 1,1% больше, чем год назад, прибыль от продаж увеличилась на 0,5% - до 870,12 млн рублей.

АПЗ в I полугодии выпустило товарной продукции на 5,87 млрд рублей (рост на 2,4%).

В пресс-службе сообщили также, что предприятие за указанный период выплатило в федеральный бюджет 569,2 млн рублей налогов, в бюджет Нижегородской области (в т.ч. налоги производственного департамента предприятия в г. Рязани) - 290,2 млн рублей, в местный - 39,1 млн рублей. Отчисления во внебюджетные фонды составили 464,1 млн рублей.

По итогам полугодия среднесписочная численность сотрудников составила 6,46 тысяч человек (99% к аналогичному периоду прошлого года), среднемесячная заработная плата — 38,153 тысячи рублей (105,6%), производительность труда составила 909 тысячи рублей на одного работника (рос на 3,3%).

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