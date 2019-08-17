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Общество

Автомобиль арестовали у жителя Дзержинска за долги

23 августа 2019 15:46  [243] Общество

Автомобиль Subaru был арестован у жителя Дзержинска в ходе очередного совместного рейда по взысканию задолженности за отопление и горячую воду, проведенного Нижегородским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" и Дзержинским районным отделом судебных приставов 21 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе "ЭнергосбыТ Плюс".

Сумма долга владельца автомобиля за отопление и ГВС составляет 102,3 тысяч рублей. Причем помимо оплаты основного долга он должен будет оплатить пени, госпошлину и исполнительский сбор службы судебных приставов, что существенно увеличивает сумму, которая будет взыскана с должника. На погашение долга закон отводит 10 дней, иначе арестованное имущество будет реализовано через специализированную организацию.

В компании отметили, что это не первый случай наложения ареста на транспортное средство в рамках исполнительного производства по взысканию долга за отопление и ГВС в Дзержинске. Так, в апреле текущего года в ходе совместного рейда у другого жителя города был арестован Mitsubishi Lancer, а в мае у еще одной должницы – автомобиль Renault Megane, причем долг его владелица оплатила в тот же день.

"Арест личного автотранспорта – действенный стимул для должников расплатиться с долгами. Помимо ареста имущества, в качестве способов обеспечения исполнения судебного решения о взыскании долга активно используются такие меры, как запрет на операции с недвижимостью и на выезд за пределы Российской Федерации, что может оказаться крайне неприятным сюрпризом для должников в период отпусков. Чтобы не довести до таких серьезных последствий, рекомендуем тем, у кого есть долги, урегулировать вопрос с задолженностью в досудебном порядке. И не забывать, что своевременная оплата коммунальных услуг – обязанность каждого клиента", – отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Наталья Еремина.

Совместные рейды со службой судебных приставов по квартирам должников за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове проводятся еженедельно в рамках акции "Внимание – Должник!".

По состоянию на 31 июля 2019 года просроченная задолженность жителей Дзержинска за отопление и ГВС составляет 843 млн рублей. С начала текущего года Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил в службу судебных приставов, банки, пенсионный фонд, а также работодателям должников за данные коммунальные услуги свыше 15 тысяч исполнительных документов на общую сумму 277 млн рублей.

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