Зоны фаст-фуда и зрелищных мероприятий создадут в нижегородском Парке Победы Общество

Зоны фаст-фуда и зрелищных мероприятий создадут в Парке Победы Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте Госзакупок.

Администрация Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору компании, которая займется первым этапом обустройства этих зон на набережной Гребного канала.

Максимальная стоимость контракта на создание зоны фаст-фуда составляет 8 млн рублей, зоны зрелищных мероприятий с трибунами - 15 млн рублей.

Помимо этого, проект развития территории Парка Победы предусматривает создание создание фонтана, установку лавочек, строительство четырех детских игровых комплексов, автобусной парковки.

Кроме того, предполагается озеленение: специалистам предстоит высадить около 500 деревьев и кустарников.

Напомним, что на реконструкцию Парка Победы планируется выделить 50 млн рублей из областного бюджета, а еще 6 млн рублей добавит город.