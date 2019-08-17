Зоны фаст-фуда и зрелищных мероприятий создадут в нижегородском Парке Победы

Зоны фаст-фуда и зрелищных мероприятий создадут в Парке Победы Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте Госзакупок.
Администрация Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору компании, которая займется первым этапом обустройства этих зон на набережной Гребного канала.
Максимальная стоимость контракта на создание зоны фаст-фуда составляет 8 млн рублей, зоны зрелищных мероприятий с трибунами - 15 млн рублей.
Помимо этого, проект развития территории Парка Победы предусматривает создание создание фонтана, установку лавочек, строительство четырех детских игровых комплексов, автобусной парковки.
Кроме того, предполагается озеленение: специалистам предстоит высадить около 500 деревьев и кустарников.
Напомним, что на реконструкцию Парка Победы планируется выделить 50 млн рублей из областного бюджета, а еще 6 млн рублей добавит город.
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