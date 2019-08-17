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Общество

Улицу Варварскую перекроют для транспорта с 23 по 25 августа

23 августа 2019 18:47  [335] Общество
Улицу Варварскую перекроют для транспорта с 23 по 25 августа

Улицу Варварскую перекроют для транспорта с 23 по 25 августа

Фото: НИА Нижний Новгород

Улицу Варварскую в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта с 23 по 25 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Таким образом, изменяется схема движения транспорта, направляющегося до пл. Минина и до пл.Свободы.

Речь идет о троллейбусах №№ 13, 17, 31 и автобусах №№ А-1, А-68, Т-4. Они сократят свой путь до площади до площади Свободы.

Движение автобусов маршрутов №№ А-40, А-60Э, А-64, Т-47, Т-74, Т-97, Т-98, следующих от улицы Максима Горького к площади Минина и Пожарского теперь будет организовано по улице Ошарская, улице Пискунова, улице Варварская далее по маршруту.

Автобусы №№ А-3, А-61, А-95, Т-70, Т-71, Т-91, Т-92 следующих от площади Минина и Пожарского по улице Варварская, теперь поедут по улицам Пискунова, Ошарской, Максима Горького далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме.

Изменения обусловлены аварийно-восстановительными работами на пересечении улиц Варварской и Володарского.

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