Нижегородское правительство проведет в сентябре правовые консультации для пенсионеров и льготников Общество

Правовый консультации для пенсионеров и льготников пройдут в правительстве Нижегородской области в сентябре, сообщает пресс-служба кабмина.

Безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, состоятся 19 сентября с 10:00 в приемной граждан

губернатора и правительства.

На вопросы нижегородцев ответят уполномоченные лица министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента Нижегородской области.

Предварительная запись на консультацию осуществляется с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до ее проведения.