Нижегородское правительство проведет в сентябре правовые консультации для пенсионеров и льготников

Правовый консультации для пенсионеров и льготников пройдут в правительстве Нижегородской области в сентябре, сообщает пресс-служба кабмина.
Безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, состоятся 19 сентября с 10:00 в приемной граждан
губернатора и правительства.
На вопросы нижегородцев ответят уполномоченные лица министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента Нижегородской области.
Предварительная запись на консультацию осуществляется с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до ее проведения.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+