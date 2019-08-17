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Происшествия

Нижегородец разобрал металлический ангар и продал почти за 2 млн рублей

26 августа 2019 09:02  [183] Происшествия

Нижегородец разобрал металлический ангар и продал почти за 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду 26 августа 2019 года.

Ранее в отдел полиции обратился генеральный директор строительной организации и сообщил, что неизвестное лицо демонтировало и тайно похитило часть каркаса металлического ангара, находящегося на улице Сафонова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража). Полицейские установили личность и задержали подозреваемого – ранее не судимого 39-летнего жителя Ленинского района. Мужчина полностью признал свою вину. Ведется следствие.

Ранее нижегородские полицейские задержали похитителя 171 сотового телефона.

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