Нижегородский район оказался в лидерах по размещению незаконной рекламы Бизнес

Нижегородский район оказался в лидерах по размещению незаконной рекламы. Об этом сообщили в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" (ГЦГиА).

В течение прошлой недели было выявлено 107 незаконных рекламных и информационных конструкций. Больше всего нарушений было выявлено в Нижегородском (45), Московском (31) и Приокском (16) районах.

В центре напомнили, что по статье 14.37 КоАП РФ за размещение незаконных рекламных конструкций штраф на юридическое лицо составляет до 1 млн рублей. После демонтажа рекламная конструкция будет на ответственном хранении в течение 30 дней. Собственник сможет забрать ее только после уплаты штрафа и возмещения затрат на демонтаж.

Ранее глава города Владимир Панов представил новую информационную систему, которая представляет собой схему размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций.

Напомним, что одним из способов, которым администрация Нижнего Новгорода борется с расклейщиками объявлений, является система автодозвона, которая в определенный период набирает номер организаций-расклейщиков и воспроизводит голосовое сообщение с предупреждением о штрафах, а также "убедительно просит их снять повешенные объявления".