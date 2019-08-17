20 лет грозит 20-летнему нижегородцу за сбыт наркотиков Происшествия

20 лет лишения свободы грозит 20-летнему нижегородцу за сбыт наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, доказана причастность к 29 фактам незаконного оборота наркотических средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 был задержан ранее не судимый житель Сормовского района, причастный к реализации наркотических средств. Оперативными сотрудниками у него было изъято 46,205 граммов запрещенных веществ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что оплату за реализованный наркотик "клиенты" переводили обвиняемому на виртуальный счет, находящийся в его пользовании. Полученные преступным путем деньги злоумышленник тратил на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело по обвинению задержанного в совершении 27 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков), 1 эпизода по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотический средств) и 1 преступления по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотический средств в крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно Российскому законодательству за совершение подобных преступлений обвиняемому может быть назначено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Напомним, молодую работницу детсада задержали с наркотиками в Нижнем Новгороде, когда та делала закладки. Ей также грозит до 20 лет лишения свободы.