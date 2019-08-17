Минфин опубликовал предложения органов МСУ для голосования нижегородцев в рамках проекта "Вам решать" Общество

Министерство финансов Нижегородской области опубликовало предложения муниципалитетов для голосования нижегородцев в рамках проекта "Вам решать", который инициировал глава региона Глеб Никитин. Об этом сообщила министр финансов области Ольга Сулима.

Органы местного самоуправления районов и городских округов предложили более 200 проектов на 1,9 млрд рублей для их финансирования из областного бюджета. Сумма, которая выделяется на все эти проекты, составляет 900 млн рублей, она делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения. Так города и посёлки, в которых проживает менее 15 тысяч человек, получат по 10 млн рублей, где проживает от 15 до 75 тысяч - по 15 млн рублей, от 75 до 200 тысяч человек - по 25 млн рублей, от 200 тысяч - по 40 млн рублей, более миллиона жителей - по 100 млн рублей.

Выбрать проекты, чья реализация будет профинансирована из бюджета области, жители смогут 1-15 сентября. Проекты-победители войдут в модельные бюджеты-2020.

"Наш проект – это новая практика инициативного бюджетирования. Аналогов ему, как по объему распределяемых средств, так и по возможному охвату населения пока у нас в стране нет. Он предполагает использование только бюджетных средств (не требуется софинасирование со стороны граждан и спонсоров) и позволит охватить значительное число жителей. Безусловно, проект, который напрямую зависит от мнения граждан, не должен обходиться без общественного контроля. На сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" информация будет размещаться в оперативном режиме, жители смогут отслеживать ход реализации проекта, а также направлять свои вопросы по этой теме с помощью сервиса обратной связи", - сказала Ольга Сулима.

Заместитель министра финансов Юрий Шалабаев представил интернет-платформу, на которой каждый нижегородец сможет оставить свой голос за любой из проектов, и рассказал о механизме голосования.

"Сайт для голосования работает с использованием технологий блокчейн. Ее применение в процессе голосования позволит обеспечить безопасность, прозрачность и анонимность. Схема голосования достаточно простая: 1 - заходим на сайт "Бюджет для граждан Нижегородской области" - выбираем вкладку "ВАМ РЕШАТЬ"; 2 - выбираем свою территорию, заходим и знакомимся с проектами; 3 - выбираем понравившийся проект и кнопку "голосовать", после чего попадаем на сайт голосования; 4 - вводим номер телефона, ждем СМС с проверочным кодом; 5 - вводим код, выбираем проект и голосуем. Если нет возможности проголосовать самостоятельно, это можно сделать в многофункциональных центрах. Сотрудник при обращении к нему жителя поможет проголосовать на компьютере или телефоне непосредственно в МФЦ", - пояснил Юрий Шалабаев.

Председатель Общественного совета при региональном минфине Вячеслав Аксиньин, в свою очередь, обратил внимание, что проект дает возможность местным властям на каждой территории оценить степень их понимания проблем жителей.



"Органы МСУ ставят заявки в порядке их приоритетности, так как понимают сами. А вот как проголосуют жители, какой выберут проект – пока неизвестно. Результаты голосования покажут, насколько мнение населения и местных властей совпадают, и дадут почву для размышлений", - добавил он.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает всех нижегородцев принять участие в онлайн-голосовании и определить проекты, которые будут профинансированы из регионального бюджета. "Голосование дает возможность всем жителям самим непосредственно принять участие в распределении бюджетных средств, повлиять на конкретные решения властей, направленные на улучшение качества жизни в каждом муниципалитете. Распределено в текущем году будет 900 млн рублей. На первый взгляд по сравнению с консолидированным бюджетом области сумма может показаться незначительной, но для начала реализации проекта - это большой объем средств. В дальнейшем рассмотрим возможность увеличения его финансирования", - сказал Глеб Никитин.