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Бизнес

"Гидромаш" представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 шасси лайнера МС-21

26 августа 2019 16:33  [204] Бизнес
Гидромаш представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 шасси лайнера МС-21

Гидромаш представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 шасси лайнера МС-21

ОАО "Гидромаш" примет участие в международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 (город Жуковский, Московская область), на выставке которого представит переднюю опору шасси пассажирского ближне- среднемагистрального воздушного лайнера МС-21-300. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В пресс-службе пояснили, что МС-21-300 в настоящее время проходит летные испытания. Для него "Гидромаш" изготавливает шасси, подкосы, цилиндры, замки убранного положения шасси и другие высокотехнологичные агрегаты.

Делегация предприятия во главе с президентом "Гидромаша" Владимиром Лузяниным проведет ряд рабочих встреч как с отечественными, так и c иностранными бизнес-партнерами компании. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы текущего и перспективного сотрудничества.

Увидеть изделия производства "Гидромаша" в работе участники и посетители салона смогут во время демонстрационных полетов пилотажных групп.

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