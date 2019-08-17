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Общество

Брошенные земли сельхозназначения будут изымать у владельцев

26 августа 2019 16:12  [241] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Брошенные земли сельскохозяйственного назначения планируется забирать у предпринимателей, которые не используют их более трех лет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на министерство сельского хозяйства РФ.

По информации ведомства, в ближайшие пять лет планируется ввести в оборот 4,8 млн га российских земель, включая изъятые.

Это стало возможно благодаря тому, что министерство инициировало проект изменений в федеральный закон "Об обороте земель сельхозназначения", касающихся процедуры изъятия неиспользуемых участков.

Сроки изъятия земель были сокращены за счет того, что теперь Россельхознадзору не нужно каждый год подтверждать факт неиспользования таких земельных участков. Достаточно однократного обращения с необходимыми подтверждениями. Критерии будут утверждены правительством.

Бывшему собственнику участка будет положена денежная выплата в размере, зависящем от того, сколько будет получено за эти земли на торгах.

Ранее сообщалось, что более 1750 гектар мелиорируемых земель планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2019 году.

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