Нижегородские аграрии планируют увеличить ввод мелиорируемых земель почти в три раза Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Более 1750 гектар мелиорируемых земель планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Это почти в три раза больше чем в 2018 году. На мелиорируемых землях местные аграрии выращивают картофель, овощи, плодово-ягодные культуры.

"Проведение мелиоративных работ осуществляется в рамках программы по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Аграриям компенсируется до 50% затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

"Финансирование этого направления в 2019 году увеличено вдвое к уровню 2018 года и составило 50,7 миллионов рублей, в том числе 25,9 миллионов рублей из федерального бюджета и 24,8 миллионов рублей из областного бюджета", - добавил он.

"Сельхозтоваропроизводители региона все больше проявляют интерес к мелиорации, поскольку экономический эффект от внедрения мелиоративных систем в сельхозпроизводство очевиден. Урожайность сельхозпродукции с мелиорируемых угодий увеличилась в два раза, при этом себестоимость снизилась. Это вполне доступный путь к наращиванию объемов производства, который позволяет производителям повысить свою конкурентоспособность", - подчеркнул Николай Денисов.

Напомним, государственная программа по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения действует в Нижегородской области с 2016 года и будет продолжена до 2020 года. В период с 2016 по 2018 годы введено в эксплуатацию 5388 га орошаемых земель.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.