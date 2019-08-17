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Бизнес

НБД-Банк и "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" подписали соглашение о сотрудничестве

27 августа 2019 11:18  [191] Бизнес

Фото: ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк и "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" заключили соглашение о софинансировании МСП. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Основной целью сотрудничества является поддержка и развитие бизнеса в регионе, в том числе с помощью предоставления поручительств (гарантий) по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами, основанных на кредитных договорах, а также предоставление кредитного продукта на индивидуальных условиях в зависимости от структуры проекта.

По словам начальника управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгения Максакова сотрудничество НБД-Банка и Микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" будет способствовать объединению преимуществ программ государственной поддержки МСП и программ банка. Это, в свою очередь, облегчит доступ МСП к имеющимся предложениям.

"Соглашение впервые объединяет усилия государственных институтов поддержки МСП и коммерческого банка, специализирующегося на кредитовании бизнеса, с целью совместного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. На каждый выделенный бюджетный рубль будет инвестировано не менее одного рубля частных средств. Через софинансирование к устойчивому развитию – вот то, чем мы руководствуемся в совместной работе", – подчеркнул Евгений Максаков.

Напомним, НБД-Банк успешно сотрудничает с представителями Национальной гарантийной системы не только в регионах присутствия, но и там, где есть потребность клиентов банка. Так, в июле 2019 года заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства г. Югры (Ханты-Мансийский автономный округ).

Также в 2019 году ПАО "НБД-Банк" расширил список региональных партнеров и заключил соглашения о сотрудничестве с Фондами развития промышленности Владимирской, Кировской, Нижегородской области и Чувашской Республики.

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