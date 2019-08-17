Суд вынес приговор террористам, действовавшим на Бору Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Московский окружной военный суд вынес приговор группе выходцев из ближнего зарубежья, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе, данную группу задержали сотрудники регионального УФСБ на территории города Бор, где она обосновалась. Уголовное дело рассматривалось в Москве, поскольку только Московский окружной военный суд может вынести приговор по такому обвинению.

Уголовное дело в отношении указанной группы лиц возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области.

Суд установил, что обвиняемые вступили в запрещенную на территории России международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ). Как пояснили в пресс-службе ФСБ, осужденные делали видеозаписи, где приносили присягу лидеру ИГИЛа и направляли их эмиссарам данной организации, находящимся на территории Сирийской Арабской Республики.

Сторонников ИГИЛа задержали в июне 2018 года в ходе оперативно-боевых мероприятий.

Суд назначил им наказание от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Количество осужденных в пресс-службе не уточнили, однако добавили что помимо осужденных в рамках данного дела, еще девять сторонников идеологии указанной террористической организации, находящихся в Нижегородской области, выдворены за пределы РФ в страны исхода.

Напомним, что в октябре 2016 года правоохранители ликвидировали двоих террористов на территории ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде.

В феврале 2018 года ФСБ сообщила о ликвидации еще одного террориста в Нижнем Новгороде. Ликвидация произошла когда мужчина при задержании оказал вооруженное сопротивление.

Еще одно происшествие, предположительно с террористом, произошло 4 мая 2018 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. При проверке документов неизвестный мужчина осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. После этого он скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. На предложение сложить оружие мужчина ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения мужчину нейтрализовали, однако трое правоохранителей получили ранения.

Позже организация ИГИЛ заявила о своей ответственности за данное происшествие.