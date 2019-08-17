Грант 100 тысяч рублей: минпром предложил нижегородкам поучаствовать в конкурсе "Мама-предприниматель" Общество

Региональный минпром предложил нижегородкам поучаствовать в конкурсе "Мама-предприниматель". Победитель получит грант 100 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 9 сентября 2019 года.

Проект направлен на поддержку женского предпринимательства и помогает женщинам совместить профессиональную реализацию с заботой о семье.

Принять участие в конкурсе могут женщины в декретном отпуске, матери несовершеннолетних детей, а также женщины, находящиеся на учете в службе занятости, имеющие несовершеннолетних детей. Для участия достаточно иметь лишь идею своего будущего бизнеса.

"Проект "Мама-предприниматель" направлен на то, чтобы сформировать у участниц нужные знания для ведения бизнеса, а также преодолеть барьеры для развития собственного дела. Так, участницам конкурса предстоит пройти пятидневный образовательный бизнес-интенсив под руководством сертифицированных тренеров. На нём они получат знания, необходимые для успешного старта проекта - от основ предпринимательства до стратегий эффективного управления бизнесом. В качестве итоговых работ слушательницы курса подготовят бизнес-планы для своих идей, которые и представят перед конкурсной комиссией", - заявил министр промышленности области Максим Черкасов.

Кроме того, авторы трех лучших проектов получат сертификаты на необходимые для открытия бизнеса услуги (запуск сайта, маркетинговые исследования, рекламную кампанию.

Подать заявки со своей бизнес идеей и получить дополнительную информацию о конкурсе можно на сайте.