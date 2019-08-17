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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту избиения нижегородской школьницы

27 августа 2019 13:07  [130] Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту избиения нижегородской школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 27 августа 2019 года.

Напомним, несколько дней назад три девочки (14 и 16 лет) напали на другую девочку (14 лет). Когда избивали, снимали происходящее на мобильный телефон. Затем выложили видео в интернет. После поступившего заявления от мамы пострадавшей школьницы, полицейские организовали проверку.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) в отношении 16-летней ученицы техникума. Проводится расследование.

Участницы конфликта: две 14-летние школьницы, которые ранее не состояли на учёте в ПДН, и их 16-летняя знакомая. Старшая девочка-подросток обучается в техникуме и состоит на учёте в ПДН с июня 2019 года (за драку с мальчиком), тогда её мать была привлечена к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Родители всех девочек, допустивших противоправные действия в отношении дочери заявительницы, также были привлечены к административной ответственности.

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