Дети из пострадавшего от наводнения города Тулуна побывали на экскурсиях в Нижнем Новгороде и Дзержинске Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Дети из пострадавшего от наводнения в конце июня города Тулуна побывали на экскурсиях в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Сейчас в дзержинском лагере "Город спорта" отдыхают 99 детей из Иркутской области в возрасте от 6 до 17 лет, рассказали в НРО "Единой России".

Экскурсионную программу для них помогли организовать депутаты городской Думы Дзержинска, входящие в депутатское объединение "Единой России".

"Мы с коллегами решили, что будет здорово показать ребятам наш любимый город Дзержинск и столицу региона – Нижний Новгород. Для них это замечательная возможность увидеть много нового и интересного, больше узнать о России", - сказал депутат Евгений Монахов.

Экскурсии по городам провел профессиональный экскурсовод Андрей Демидов. В Нижнем Новгороде ребята побывали в Кремле, на стадионе, где в прошлом году проходили матчи Чемпионата мира по футболу, посетили музей паровозов и фабрику елочных игрушек, прогулялись по Нижневолжской набережной.

"Сбылась моя мечта футбольного фаната! Я хотела своими глазами увидеть поле, где проходили игры Чемпионата, и сегодня вместе с друзьями мы побывали на стадионе "Нижний Новгород". Нам показали само поле и некоторые помещения футбольной арены. Было здорово!", - поделилась эмоциями Анна Матюхина.

В Дзержинске юные тулунцы побывали в историческом центре, познакомились с экспозицией музея Изольды Извицкой во Дворце культуры химиков - одном из архитектурных символов Дзержинска. В заключение экскурсии гости города посмотрели мультфильм в новом кинозале Дворца.

"Стихийное бедствие в Тулуне стало для детей серьезным испытанием. Нам с коллегами захотелось, чтобы они почувствовали себя в Дзержинске как дома, отвлеклись от произошедшего, подружились друг с другом. Лучшее средство для этого - совместное общение, добрые эмоции, интересные события. Мы рады, что Дзержинск и Нижний Новгород ребятам понравились", - сказал председатель городской Думы Дзержинска, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов.