Новую дорогу для паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" откроют в сентябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Новую дорогу для паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" откроют в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Речь идет о юго-восточном обходе центральной части села Дивеево. Строительство этой трассы началось летом 2018 года. Длина объездной дороги составляет около 3 км. В перечень работ входило строительство нового моста через реку Вичкинза; там, где дорога проходит рядом с территорией районной больницы и садовыми участками, были установлены шумозащитные экраны.

"Строительство юго-восточного обхода Дивеева – одно из первых мероприятий, реализованных в рамках развития Саровско-Дивеевского кластера с привлечением средств областного и федерального бюджетов. Надеюсь, что новая дорога послужит транспортному развитию не только Дивеева, но и всего юга Нижегородской области", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Кроме новой дороги, в Дивееве сегодня строят и здание районной администрации за счет консолидированного бюджета Нижегородской области, а также здание районного отдела МВД с тренировочным комплексом. В ближайшие годы здесь появятся также новая автостанция, перехватывающая парковка для легковых машин и туристических автобусов и центр культурного развития.

Напомним, в марте 2019 года правительство России поддержало предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Вместе с федеральными органами власти мы проделали огромную работу по подготовке перечня мероприятий по развитию кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". С самого начала мы ориентировались на целостную концепцию, которая включает в себя не только культурную составляющую, но и серьезные инфраструктурные проекты", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Всего в перечне более 50 мероприятий. В основном – это строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство. Наша задача – создать условия для качественных перемен в муниципалитетах-участниках кластера, которые должны почувствовать как туристы, так и жители", - добавил глава региона.

Напомним, что на развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов.

Помимо этого, предполагается строительство автостанций и объектов освещения, газификация нескольких улиц в Дивеевском районе, благоустройство территорий общего пользования в Сарове, Арзамасе и Дивеево, реставрация Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов в Арзамасе, а также реставрация дома Белянинова и строительство центров культурного развития.

Кроме того, план развития кластера предусматривает расчистку рек Теша в Арзамасском районе, Вичкинза в Дивеевском районе и реки Сатис в Сарове.