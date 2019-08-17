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Происшествия

Первая серьезная авария на Мызинском мосту: столкнулись восемь автомобилей

27 августа 2019 15:43  [566] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Восемь автомобилей, в том числе ГАЗель и большегруз, столкнулись на Мызинском мосту 27 августа 2019 года. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте происшествия работает оперативная группа.

Массовое ДТП произошло около 14:15. Водитель грузового автомобиля иностранного производства, двигаясь с верхней части города по Мызинскому мосту, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автомобилем, пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Данное ДТП спровоцировало столкновение с другими машинами, которые ехали по этой же полосе в попутном направлении движения.

По предварительной информации, все автомобили получили механические повреждения. Пострадали два человека, от госпитализации они отказались.

Фото: из соцсети ВКонтакте 

Мызинский мост открыли после ремонта в День города (17 августа).

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