Мызинский мост открыли после ремонта в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Facebook

Мызинский мост открыли после ремонта в День города 17 августа 2019 года. Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

"Движение на Мызинском мосту полностью открыто. С днем города!", - рассказал он.

В комментариях нижегородцы поблагодари главу города, но отметили, что отбойников между полосами нет. Они попросили установить отбойники для предотвращения аварийных ситуаций на мосту.

Напомним, что ремонт моста начался в марте текущего года: планировалось организовывать движение транспорта по двум полосам в каждую сторону. Срок завершения работ был установлен 31 августа.

Напомним также, что 214,4 млн рублей, выделенные департаменту строительства и капитального ремонта для ремонта дорог местного значения в 2019 году было решено перераспределить на капитальный ремонт Мызинского моста.

Ранее сообщалось, что 31 января 2018 года на Мызинском мосту произошло повреждение деформационного шва, в связи с чем движение на переправе было частично перекрыто до 6 февраля. В апреле главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде сообщало о начале ремонта в июле. Движение по мосту было ограничено с 9 июля до 3 ноября. Нижегородцы столкнулись с проблемой многокилометровых пробок.

Первый этап ремонта Мызинского моста был завершен раньше плановых сроков.