Многострадальный ОКН: нижегородская гостиница "Россия" может стать жилым домом Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская гостиница "Россия" на Верхневолжской набережной может стать жилым домом. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на решение первого арбитражного апелляционного суда по жалобе владельца здания - ООО "Сервис-отель". О нем изданию сообщила гендиректор компании Вера Терещенкова.

Апелляционное постановление еще не опубликовано. Тем не менее, как сообщает Вера Терещенкова, в карточке дела написано: "Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт".

"Их обязали согласовать изученный судами проект, и сейчас они смогут выдать нам разрешение на сохранение объекта культурного наследия. После этого мы намерены в ближайшее время приступать к работам", - сообщила она изданию.

Судебные тяжбы

Суд отменил более раннее решение в пользу управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО), которое отказалось согласовывать проект инвестора по реконструкции гостиницы в конце октября 2017 года.

Напомним, "Сервис-Отель" просило суд признать незаконным решение управления об отмене согласования проекта "Приспособление (реконструкция) для современного использования нежилого здания, расположенного по адресу: Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д.2А под многофункциональное здание "Волжский откос" с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой, ТП (корректировка проекта)" от 3 марта 2017 года.

Проект реконструкции предполагает восстановление внешнего облика здания, сложившегося в годы его процветания (80-е годы) и предусматривает полное сохранение объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений фасадов.

Управление же настаивало на том, что проект не обеспечивает физическую сохранность объекта культурного наследия, так как в акте государственной историко-культурной экспертизы не рассматривалась технология производства работ по организации двухуровневой подземной парковки.

Вынужденная консервация

Здание гостиницы с 2006 года является собственностью ООО "Сервис-Отель". В связи невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями (заключение ГУ МЧС) с 1 января 2008 работа гостиницы была приостановлена и произведена консервация здания.

Для решения вопроса дальнейшего его использования компанией были проведены археологические работы (результатом которых явились находки в виде захоронений, предметов быта, украшений и т.п.); изготовлена техническая документация, паспорт ОКН, утвержден предмет охраны здания; установлено четкое описание охраняемых элементов.

Осуществлены обследования основных строительных конструкций, вызванные аварийным состоянием (в 2006, 2007, 2010, 2014, 2017 годах – техническое заключение ООО ФСС Проект). В марте 2016 года проведено обследование с участием УГООКН НО, о чем составлен технический отчет о неудовлетворительном состоянии объекта от 18 марта 2016 года. 1 апреля того же года управлением выдано задание на проведение работ по проектированию.

Как сообщает "Ъ", в настоящее время ООО "Сервис-Отель" планирует в течение трех лет воссоздать изначальный облик здания в стиле конструктивизма. Однако, вместо гостиницы там будет многоквартирный жилой дом.

СПРАВКА:

В соответствии с приложением к приказу УГООКН НО от 26.01.2016 №21 предметом охраны объекта является: местоположение; архитектурное решение в духе конструктивизма; архитектурная композиция и пропорциональный строй фасадов, включая силуэт фасадов, соотношение объемов - ризалит входного блока у восточного угла, выступающий над центральным входом четырехэтажный объем, опирающийся на квадратного сечения массивные столбы, пропорциональные соотношения оконных и дверных проемов с простенками: витражные окна первого этажа, ленточное остекление второго, третьего, четвертого этажей, ритм аттикового этажа; темно-серый цвет фасадной плоскости в уровне первого этажа и охристый в уровне остальных; архитектурные детали этих фасадов (балконы, кронштейны, профилированные карнизы, наличники, элементы декора - модульоны венчающего карниза, руст); в интерьерах: декоративное оформление парадной лестницы – дубовые ограждения с оригинальными стойками, являющиеся подлинными элементами первоначального периода существования здания.

Гостиница "Волжский откос" (ранее - "Россия") построена в 30-е годы XX века по проекту архитектора Александра Гринберга. В Нижнем Новгороде он также проектировал Дом Советов в кремле (ныне здание горадминистрации), здание гостиницы "Москва" (разрушено) и кинотеатра "Мир".

ООО "Сервис-Отель" создано в 2013 году в Нижнем Новгороде путем реорганизации. Уставный капитал – 71,4 млн рублей. Директор – Вера Павловна Терещенкова. Учредители - ООО "Отель-Сервис" – 99,986% и Медоубрейк Холдинг Лимитед (Кипр) – 0,014%.

ООО "Отель-сервис" – создано в 2006 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал – 236,8 млн рублей. Директор - Вера Павловна Терещенкова. Единственный Меаdowbraкe Holding Limited (Кипр).