Восстановлено движение по путепроводу трассы М-7 в Кстовском районе Общество

Движение по путепроводу через трассу М-7 в Кстовском районе восстановлено в полном объеме 27 августа 2019 года. Специалисты "Главного управления автомобильных дорог" области приняли работы.

На время ремонта на участке действовало реверсивное движение, теперь восстановлена обычная схема движения автомобилей без ограничений.

На путепроводе были заменены все конструктивные слои мостового полотна: выполнено устройство выравнивающего слоя из монолитного бетона, оклеечной гидроизоляции, защитного слоя гидроизоляции из литого асфальтобетона на габброидных минеральных материалах, верхнего слоя покрытия проезжей части из ЩМА-20. Кроме того, заменены барьерные и перильные ограждения и выполнен ремонт фасадной части пролетных строений.

Работы выполняла подрядная организация ООО "ДорСтройМонтаж".

Напомним, в августе кстовские тепловые сети меняют тепловую магистраль под федеральной автотрассой М-7.