"Наливайки в жилых домах создают огромные проблемы для жителей", - Вадим Булавинов Общество

"Наливайки в жилых домах, которые под видом баров и кафе продают алкогольную продукцию 24 часа в сутки, создают огромные проблемы для жителей", - заявил депутат Государственной думы от Нижегородской области Вадим Булавинов на заседании эксперт-клуба "ОколоКремля" на тему "Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев" 27 августа.

"Очень часто они находятся в бывших квартирах. Это очень серьезная проблема, которую сходу не решить. Тот контингент, который пользуется рюмочными в ночное время, не всегда адекватно себя ведет и пугает даже своим внешним видом", - пояснил он.

"В 2017 году общество "Трезвая Россия" проводила рейтинг трезвости, и, к сожалению, Нижегородская область оказалась на 80-м месте среди субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что для нас проблема спаивания населения крайне важна, актуальна и, безусловно, ее надо решать", - сказал Вадим Булавинов.

Депутат считает, что единого решения, как именно запретить ночную продажу алкоголя в разливайках-рюмочных, нет.

"Мы на уровне Госдумы принимали решения по ограничению продажи спиртного, но оно распространялось только на продажу в магазинах. Законодательное собрание тоже выступает с инициативой внести дополнительные ограничения. Казалось бы, решение – можно запретить разливайки в жилых домах. Но у нас есть огромное количество всевозможных кафе и баров, которые исторически находятся в многоквартирных домах. В то же время большое количество этих разливаек находятся в квартирах, и есть предложение ограничить метраж. Но ничто не мешает им выкупить две квартиры, и проблема не будет решена", - продолжил рассуждение он.