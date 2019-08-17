Последние новости рубрики Бизнес
27 августа 2019 18:26  [104] Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов
27 августа 2019 18:01  [108] Банк "Открытие" аккредитовал два нижегородских жилых комплекса ГК "Династия"
27 августа 2019 17:58  [131] Кафе международной сети Coffee Like открылось в нижегородском ЦУМе
27 августа 2019 17:21  [98] Нижегородские фермеры получили 100 млн рублей в качестве грантовой поддержки
27 августа 2019 11:39  [141] Роспотребнадзор проконсультирует нижегородских предпринимателей 28 августа
27 августа 2019 11:18  [274] НБД-Банк и "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" подписали соглашение о сотрудничестве
27 августа 2019 09:52  [193] Предприниматель в Кстовском районе незаконно произвел "незамерзайку" на 75 млн рублей
26 августа 2019 17:10  [259] Нижегородское промпроизводство за семь месяцев увеличилось на 7%
26 августа 2019 16:33  [297] "Гидромаш" представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 шасси лайнера МС-21
26 августа 2019 15:08  [1477] "Сладкая жизнь Н.Н." не смогла оспорить штраф в 1 млн рублей от УФАС
Бизнес

Кафе международной сети Coffee Like открылось в нижегородском ЦУМе

27 августа 2019 17:58  [131] Бизнес

Фото: Пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Кафе международной сети Coffee Like открылось в нижегородском ЦУМе. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ЦУМа.

"Coffee Like — крупнейшая международная сеть формата "кофе с собой". Более 600 кофе-баров расположились в 150 городах. В первые дни открытия отдела, для всех посетителей ЦУМа действовала акция "2-й напиток бесплатно". Благодаря квалифицированному персоналу, каждый желающий смог оценить широкий ассортимент напитков на любой вкус. Все гости, пришедшие на открытие отдела Coffee Like, отметили удобное расположение, уютную атмосферу и индивидуальный подход к каждому посетителю", - говорится в сообщени.

Отдел Coffee Like открыт ежедневно на первом этаже ЦУМа с 09:00 до 21:00.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кафе
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph