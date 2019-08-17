Кафе международной сети Coffee Like открылось в нижегородском ЦУМе Бизнес

Фото: Пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Кафе международной сети Coffee Like открылось в нижегородском ЦУМе. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ЦУМа.

"Coffee Like — крупнейшая международная сеть формата "кофе с собой". Более 600 кофе-баров расположились в 150 городах. В первые дни открытия отдела, для всех посетителей ЦУМа действовала акция "2-й напиток бесплатно". Благодаря квалифицированному персоналу, каждый желающий смог оценить широкий ассортимент напитков на любой вкус. Все гости, пришедшие на открытие отдела Coffee Like, отметили удобное расположение, уютную атмосферу и индивидуальный подход к каждому посетителю", - говорится в сообщени.

Отдел Coffee Like открыт ежедневно на первом этаже ЦУМа с 09:00 до 21:00.