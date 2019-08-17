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Общество

Администрация Дзержинска решает проблему розлива сточных вод на улице города

27 августа 2019 18:44  [150] Общество

Администрация Дзержинска приступила к решению проблемы розлива сточных вод на улице Науки. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В пресс-службе пояснили, что розлив сточных вод обнаружен 26 августа. Туда выехали сотрудники управления экологии и лесного хозяйства города. Установлено, что розлив произошел из коллектора, который не подключен к районным очистным сооружениям. Таким образом зафиксирован факт незаконной врезки.

Муниципальная экологическая лаборатория взяла пробы воды на анализ.

В администрации города под председательством первого заместителя главы Дзержинска Глеба Андреева проводится совещание, в ходе которого будет выработано решение по данной проблеме.

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