Администрация Дзержинска решает проблему розлива сточных вод на улице города Общество

Администрация Дзержинска приступила к решению проблемы розлива сточных вод на улице Науки. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В пресс-службе пояснили, что розлив сточных вод обнаружен 26 августа. Туда выехали сотрудники управления экологии и лесного хозяйства города. Установлено, что розлив произошел из коллектора, который не подключен к районным очистным сооружениям. Таким образом зафиксирован факт незаконной врезки.

Муниципальная экологическая лаборатория взяла пробы воды на анализ.

В администрации города под председательством первого заместителя главы Дзержинска Глеба Андреева проводится совещание, в ходе которого будет выработано решение по данной проблеме.