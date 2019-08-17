Администрация Дзержинска решает проблему розлива сточных вод на улице города

Администрация Дзержинска приступила к решению проблемы розлива сточных вод на улице Науки. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
В пресс-службе пояснили, что розлив сточных вод обнаружен 26 августа. Туда выехали сотрудники управления экологии и лесного хозяйства города. Установлено, что розлив произошел из коллектора, который не подключен к районным очистным сооружениям. Таким образом зафиксирован факт незаконной врезки.
Муниципальная экологическая лаборатория взяла пробы воды на анализ.
В администрации города под председательством первого заместителя главы Дзержинска Глеба Андреева проводится совещание, в ходе которого будет выработано решение по данной проблеме.
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