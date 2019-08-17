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Общество

Почти 600 абонентов "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" по итогам июля

28 августа 2019 09:19  [80] Общество

Почти 600 абонентов ПАО "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" по итогам июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что по итогам оплаты июльских квитанций за электроэнергию количество участников данной акции сократилось на 45 412 лицевых счетов. В результате на победу теперь претендуют 590,42 тысяч абонентов.

В пресс-службе напомнили, что для продолжения участия в акции необходимо в течение 2019 года каждый месяц своевременно и в полном объеме оплачивать квитанции за электроэнергию. Максимальное количество баллов начисляется тем участникам, которые оплачивают квитанции до 10 числа месяца либо авансом.

Баланс баллов обновляется 25 числа каждого месяца на сайте энергосбытовой компании.

В финал акции выйдут участники, которые до конца 2019 года наберут по 16 и более баллов. Из числа финалистов с помощью специальной методики, описанной в "Положении об акции", будут выбраны 10 выигрышных лицевых счетов, владельцы которых получат сертификаты на бесплатное энергопотребление номиналом 12 тысяч рублей в 2020 году.

"ПАО "ТНС энерго НН" благодарит своих клиентов и выражает им признательность за добросовестное отношение к оплате электроэнергии", - говорится в сообщении.

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