Нижегородские власти выделят материальную помощь семьям погибших и пострадавшему на "Красном Сормово" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил выделить из бюджета региона материальную помощь семьям погибших и пострадавшему на пожаре, который произошел 28 августа на заводе "Красное Сормово". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сегодня на заводе загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. В результате погибли два сотрудника завода, еще один получил ранения, он сейчас доставлен в Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии.

Как пояснили в правительстве, узнав о произошедшем Глеб Никитин выехал на площадку завода "Красное Сормово".

Губернатор поручил министерству здравоохранения области оказать всю необходимую помощь пострадавшему, а министерству финансов и министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему.

Глеб Никитин проведет на площадке совещание с руководством завода и представителями спецслужб по сложившейся ситуации.