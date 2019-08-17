"Завод Красное Сормово", где 28 августа погибли рабочие, функционирует в штатном режиме

"Завод Красное Сормово", где 28 августа на пожаре погибли сотрудники, продолжает работу в штатном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии.
"Работа предприятия продолжается в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Сегодня в 08:21 на заводе загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.
В результате пожара двое сотрудников завода погибли. Еще один рабочий пострадал, его доставили в Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии.
Как сообщили на предприятии, пожар был полностью потушен в 09:03.
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