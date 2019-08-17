Последние новости рубрики Бизнес
28 августа 2019 13:27  [67] Компания "Металл-Эксперт" расширила свои площади на территории "Металлоптторга"
28 августа 2019 12:19  [81] Нижегородский "Гидромаш" получил диплом конкурса "Авиастроитель года"
28 августа 2019 12:08  [98] Рекламу сняли с ОКН в Арзамасе после вмешательства прокуратуры
28 августа 2019 11:07  [123] "Завод Красное Сормово", где 28 августа погибли рабочие, функционирует в штатном режиме
27 августа 2019 18:26  [179] Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов
27 августа 2019 18:01  [180] Банк "Открытие" аккредитовал два нижегородских жилых комплекса ГК "Династия"
27 августа 2019 17:58  [224] Кафе международной сети Coffee Like открылось в нижегородском ЦУМе
27 августа 2019 17:21  [162] Нижегородские фермеры получили 100 млн рублей в качестве грантовой поддержки
27 августа 2019 11:39  [187] Роспотребнадзор проконсультирует нижегородских предпринимателей 28 августа
27 августа 2019 11:18  [375] НБД-Банк и "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес

"Завод Красное Сормово", где 28 августа погибли рабочие, функционирует в штатном режиме

28 августа 2019 11:07  [123] Бизнес

"Завод Красное Сормово", где 28 августа на пожаре погибли сотрудники, продолжает работу в штатном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии.

"Работа предприятия продолжается в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Сегодня в 08:21 на заводе загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.

В результате пожара двое сотрудников завода погибли. Еще один рабочий пострадал, его доставили в Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии.

Как сообщили на предприятии, пожар был полностью потушен в 09:03.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph