"Завод Красное Сормово", где 28 августа погибли рабочие, функционирует в штатном режиме Бизнес

"Завод Красное Сормово", где 28 августа на пожаре погибли сотрудники, продолжает работу в штатном режиме. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили на предприятии.

"Работа предприятия продолжается в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Сегодня в 08:21 на заводе загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.

В результате пожара двое сотрудников завода погибли. Еще один рабочий пострадал, его доставили в Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии.

Как сообщили на предприятии, пожар был полностью потушен в 09:03.