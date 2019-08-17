Фотозона для новобрачных, световой фонтан и беговая дорожка появились в селе Спасское Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Фотозона для новобрачных, световой фонтан и беговая дорожка появились в центральном парке села Спасское Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство территории проводилось в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Общественное пространство получилось многофункциональным. Здесь могут заниматься спортом как молодежь, так и люди старшего поколения. Свидетельством того, что жителям результат понравился, является то, что поступили заявки – провести в обновленном парке выездные регистрации брака. Также мы планируем проводить здесь и массовые мероприятия", - рассказала глава администрации Спасского муниципального района Татьяна Бирюкова.

Работы проходили в два этапа. В рамках первого в парке появились детская и спортивная площадки, были установлены фонари, появился арт-объект "Я люблю Спасское". На это из федерального, областного и местного бюджетов было выделено 1 млн 683 тысячи рублей.

В этом году в парке появилась фотозона для новобрачных, световой фонтан и площадка с уличными тренажерами. Также по периметру парка была проложена беговая дорожка, установлены малые архитектурные формы, в том числе символ района - кот. На благоустройство в рамках второго этапа из бюджетов всех уровней было направлено 5 млн 240 тысяч рублей.

(фото: правительство НО)

"Проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. Мы изменили подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. В первую очередь ориентируемся на мнение жителей. Они активно принимают участие в обсуждении проектов благоустройства, вносят свои предложения и корректировки. И сейчас тщательно следят за ходом проводимых работ. А это стимулирует подрядчиков делать работу более качественно", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К настоящему времени в Нижегородской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" завершены работы по благоустройству восьми общественных пространств и 44 дворов. Всего в регионе в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиардов рублей.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.