СК выясняет обстоятельства ЧП на "Красном Сормово", где погибли рабочие Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства происшествия, которое произошло 28 августа на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня утром, 28 августа, на предприятии загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. В результате пожара двое сотрудников завода погибли, еще один получил ожоги и сейчас находится в НИИ травматологии и ортопедии.

Как пояснили на судоверфи, возгорание произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.

В СК на транспорте сообщили, что, получив сообщение о пожаре на заводе "Красное Сормово", на место происшествия выехали следователи и организовали проверку обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.