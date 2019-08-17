СК выясняет обстоятельства ЧП на "Красном Сормово", где погибли рабочие

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Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства происшествия, которое произошло 28 августа на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня утром, 28 августа, на предприятии загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. В результате пожара двое сотрудников завода погибли, еще один получил ожоги и сейчас находится в НИИ травматологии и ортопедии.
Как пояснили на судоверфи, возгорание произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.
В СК на транспорте сообщили, что, получив сообщение о пожаре на заводе "Красное Сормово", на место происшествия выехали следователи и организовали проверку обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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