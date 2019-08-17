Рекламу сняли с ОКН в Арзамасе после вмешательства прокуратуры Бизнес

Рекламу сняли с объектов культурного наследия (ОКН) в Арзамасе после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 августа 2019 года.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства на фасадах зданий, расположенных на улице Гостиный ряд, являющихся объектами культурного наследия регионального значения, арендаторами и собственниками помещений были размещены незаконные рекламные конструкции. После снесенных представлений их демонтировали.

Кроме того городской прокуратурой в отношении виновных лиц возбуждено 3 административных производства по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

Постановлением суда виновное лицо привлечено к административной ответственности, штраф составил 20 тысяч рублей, остальные постановления находятся на рассмотрении.



Напомним, после обращения нижегородцев на портал "Команда правительства" ОКН в Балахне очищен от рекламы.