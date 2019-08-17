Последние новости рубрики Бизнес
28 августа 2019 13:27  [64] Компания "Металл-Эксперт" расширила свои площади на территории "Металлоптторга"
28 августа 2019 12:19  [78] Нижегородский "Гидромаш" получил диплом конкурса "Авиастроитель года"
28 августа 2019 12:08  [96] Рекламу сняли с ОКН в Арзамасе после вмешательства прокуратуры
28 августа 2019 11:07  [120] "Завод Красное Сормово", где 28 августа погибли рабочие, функционирует в штатном режиме
27 августа 2019 18:26  [178] Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов
27 августа 2019 18:01  [179] Банк "Открытие" аккредитовал два нижегородских жилых комплекса ГК "Династия"
27 августа 2019 17:58  [223] Кафе международной сети Coffee Like открылось в нижегородском ЦУМе
27 августа 2019 17:21  [162] Нижегородские фермеры получили 100 млн рублей в качестве грантовой поддержки
27 августа 2019 11:39  [187] Роспотребнадзор проконсультирует нижегородских предпринимателей 28 августа
27 августа 2019 11:18  [374] НБД-Банк и "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес

Рекламу сняли с ОКН в Арзамасе после вмешательства прокуратуры

28 августа 2019 12:08  [96] Бизнес

Рекламу сняли с объектов культурного наследия (ОКН) в Арзамасе после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 августа 2019 года.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства на фасадах зданий, расположенных на улице Гостиный ряд, являющихся объектами культурного наследия регионального значения, арендаторами и собственниками помещений были размещены незаконные рекламные конструкции. После снесенных представлений их демонтировали.

Кроме того городской прокуратурой в отношении виновных лиц возбуждено 3 административных производства по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

Постановлением суда виновное лицо привлечено к административной ответственности, штраф составил 20 тысяч рублей, остальные постановления находятся на рассмотрении.

Напомним, после обращения нижегородцев на портал "Команда правительства" ОКН в Балахне очищен от рекламы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph