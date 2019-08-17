Уголовное дело возбудили после гибели рабочих на заводе "Красное Сормово", число пострадавших уточняется Происшествия

Фото: С сайта Красного Сормова

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после гибели рабочих на заводе "Красное Сормово". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня утром, 28 августа, на предприятии загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Как пояснили на судоверфи, возгорание произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В результате двое сотрудников завода погибли, еще один получил ожоги и сейчас находится в НИИ травматологии и ортопедии.

В пресс-службе СК на транспорте пояснили, что уголовное дело возбудили по статье "Нарушение требований охраны труда" (ст. 143 УК РФ).

"Количество погибших и пострадавших уточняется", - добавили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.