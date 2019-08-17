"АРКАДИЯ НН" очистит Мещерское озеро от мусора за 2,9 млн рублей Культура и отдых

ООО "АРКАДИЯ НН" очистит дно и берег Мещерского озера от мусора за 2,88 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, "АРКАДИЯ НН" стала победителем аукциона 27 августа 2019 года.

Срок выполнения работ: два месяца с даты заключения контракта. Заказчик – министерство экологии области.

Напомним, что начальная цена контракта была значительно выше - 4,29 млн рублей. Таким образом, по итогам проведения аукциона стоимость работ снизилась на 1,41 млн рублей.

Речь идет о выполнении работ по очистке дна и прибрежной полосы зеркала воды Мещерского озера от объектов механического засорения. Подрядчик должен выполнить работы по водолазному обследованию, очистке дна акватории и берега озера, а также скосить траву вокруг озера.

Общая площадь всей очищаемой части озера 181 130 м2.