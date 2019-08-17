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Политика

Сотрудничество Нижегородской области с "Деловой Россией" обсудил Глеб Никитин

28 августа 2019 14:28  [122] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с представителями общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 28 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии приняли участие вице-президент, руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян, другие представители организации, а также председатель нижегородского регионального отделения организации Павел Солодкий.

Как отметил Глеб Никитин, региональное отделение организации - один из наиболее активных деловых партнёров правительства области по вопросам развития бизнеса и поддержки предпринимательства.

"Члены отделения входят в состав 55 совещательных органов при органах региональной власти, в том числе являются экспертами Агентства стратегических инициатив. Наша "Деловая Россия" активно участвовала в разработке Стратегии развития Нижегородской области в составе рабочих групп. Между правительством региона и организацией заключено соглашение о сотрудничестве", - подчеркнул губернатор.

Одним из планируемых совместных мероприятий станет стратегическая сессия "Обсуждение итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации". Ее планируется провести в сентябре 2019 года. Итогом сессии должны стать предметные предложения от предпринимателей по улучшению показателей рейтинга.

Ранее сообщалось, что около 80 млн рублей получат нижегородские предприятия из бюджета в качестве компенсации затрат на инвестпроекты.

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