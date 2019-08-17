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Общество

Прокурор Нижегородской области объявил предостережения главам за бездействие по сносу аварийных домов

28 августа 2019 15:32  [115] Общество

Прокурор Нижегородской области объявил предостережения главам за бездействие по сносу аварийных домов. Как сообщили в региональной прокуратуре, речь идет о расселенных аварийных многоквартирных домах.

Проверкой исполнения жилищного законодательства установлено, что на территориях Варнавинского района, р. п. Решетиха Володарского района и р. п. Ветлужский Краснобаковского района расположено более 30 расселенных аварийных многоквартирных домов, которые являются источником повышенной опасности, местом совершения преступлений и других различных противоправных деяний.

Несмотря на то, что снос таких домов является задачей органов местного самоуправления, длительное время местными администрациями не принимаются должные и конкретные меры по сносу данных объектов, имеются предпосылки нарушения сроков исполнения решений судов по ликвидации домов.

В случае неисполнения предостережений, главы рабочих поселков и района могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация снесет аварийный дом № 8А по ул. Матросская в Ленинском районе по требованию прокуратуры

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