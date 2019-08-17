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Создание первого в городе памп-трека завершается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Объект располагается на территории Канавинского сквера, благоустройство которого сейчас ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды.
Памп-трек — это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков. В настоящее время сама трасса заасфальтирована, осталось благоустроить территорию, которая окружает ее.
В рамках благоустройства самого Канавинского сквера осталось доделать некоторые дорожки, озеленение и посадить деревья. Сейчас рабочие делают газон на склонах памп-трека.
В перечень работ, которые уже завершены, входит создание пешеходных дорожек из брусчатки, бордюров, оборудование площадки для дрессировки собак.
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